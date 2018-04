Jonas só não jogou no Bonfim por precaução. Tem clássico na mira

Jonas nas bancadas do Bonfim, depois de ter acusado dores nas costas no aquecimento

Pub

O goleador da Liga tem tudo para ser lançado por Rui Vitória no jogo decisivo com o FC Porto no próximo domingo. Raúl Jiménez espreita estreia em duelos com os dragões na Luz

Não há alarme por Jonas. O avançado brasileiro não jogou anteontem no Bonfim diante do Vitória de Setúbal devido a uma dor na região lombar, sentida durante o aquecimento, tendo obrigado o treinador Rui Vitória a lançar o mexicano Raúl Jiménez no seu lugar.

No final da partida, Rui Vitória disse esperar que não fosse nada de grave e formulou um desejo: "Creio que estará disponível para o último jogo." E, na verdade, tudo indica que sim, pois, segundo fonte contactada pelo DN, o melhor marcador da Liga só não jogou no Bonfim por mera precaução, razão pela qual tudo indica que estará pronto para comandar o ataque do Benfica no clássico de domingo (18.00 horas). As poucas dúvidas que ainda existem serão desfeitas após ser hoje reavaliado pelo departamento médico.

Certo é que Jonas falhou em Setúbal o primeiro jogo no campeonato nesta época, tendo sido rendido por Raúl Jiménez, que acabou por fazer esquecer o brasileiro, uma vez que marcou o primeiro bis em jogos da Liga portuguesa.

Tendo em conta os jogos com o FC Porto, Jonas vai, ao que tudo indica, disputar o seu sexto clássico, em que apenas marcou um golo, precisamente na época passada, no Estádio da Luz, na marcação de um penálti no empate a uma bola. Menos utilizado em clássicos é Raúl Jiménez, que apenas foi utilizado em 24 minutos, distribuídos por quatro jogos, mas que nunca foi utilizado diante do FC Porto nos jogos disputados no Estádio da Luz.

O clássico de domingo surge quando faltam cinco jornadas para o final da Liga, pelo que assume caráter decisivo. Na história recente, os encarnados não vencem em casa ao FC Porto desde a época 2013-14, poucos dias depois da morte de Eusébio, quando Rodrigo e Garay deram os três pontos à então equipa treinada por Jorge Jesus, que se revelaram importantes para o primeiro título do tetracampeonato. Ou seja, Rui Vitória procura a primeira vitória diante dos dragões enquanto treinador do Benfica, o que a surgir nesta altura poderia ser determinante para a conquista do inédito penta.

Na rota do recorde de pontos

O triunfo do Benfica em Setúbal permitiu igualar um recorde de pontos à 29.ª jornada. É que os 74 pontos que têm nesta altura são o melhor registo das águias, alcançado pela quarta vez, repetindo as épocas de 2012-13, 2013-14 e 2014--15. Refira-se que o recorde do campeonato pertence ao FC Porto, que conquistou 81 pontos na época 2010-11, tendo ainda os dragões os segundo e terceiros melhores registos de pontos após 29 rondas disputadas: 76 em 2002-03 e 75 em 2012-13.

Os 74 pontos que o Benfica tem nesta altura representam a melhor pontuação de Rui Vitória desde que assumiu o comando técnico da equipa, tendo mais três pontos do que à mesma jornada da época passada e mais um do que na sua primeira temporada no clube. Certo é que, se vencer os cinco jogos que faltam para o final do campeonato, o treinador de 47 anos atingirá os 89 pontos e, como tal, baterá o recorde de 88, que ele próprio estabeleceu em 2015-16.