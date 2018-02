Águia vinga derrota no Bessa e lidera à condição

Pub

Dois golos de cabeça dos centrais Rúben Dias e Jardel durante a primeira parte e um autogolo de Henrique na segunda deram o triunfo ao Benfica, na Luz, sobre o Boavista, em partida da 22.ª jornada da I Liga

O Benfica subiu este sábado, à condição, à liderança da I Liga, após vencer em casa o Boavista (3-0), precisamente o único adversário que bateu as águias neste campeonato.

Depois de ter perdido por 1-2 no Bessa, na primeira volta, os encarnados entraram em campo decididos a garantir um desfecho diferente, desta vez em partida da 22.ª jornada. A equipa de Rui Vitória teve uma soberana oportunidade para se colocar em vantagem através de uma grande penalidade, aos 15 minutos, mas Jonas permitiu a defesa de Vágner.

Prolongou-se por apenas mais três minutos a espera dos adeptos benfiquistas pelo primeiro golo, pois Rúben Dias apontou o 1-0 aos 18', de cabeça, na sequência de um canto de Cervi que contou ainda com um desvio de cabeça de Jardel antes de chegar ao jovem central.

Depois de ter feito a assistência para o golo inaugural, Jardel impôs-se entre os centrais boavisteiros e ele próprio faturou, na resposta a mais um canto superiormente executado por Cervi (44').

No segundo tempo, os axadrezados conseguiram equilibrar a partida e criar alguns sobressaltos junto à baliza de Bruno Varela, mas foi o Benfica que dilatou a vantagem. No seguimento de um cruzamento de Grimaldo e de uma carambola, Henrique colocou a bola na própria baliza (77'). Contudo, o resultado só haveria de ficar fechado à passagem do minuto 90, quando Raúl Jiménez fez o 4-0, a passe de André Almeida.

Com este triunfo, o Benfica passa a somar 56 pontos, mais um do que o FC Porto (menos dois jogos) e mais três do que o Sporting (menos um jogo).

Onzes iniciais:

Benfica - Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Zivkovic, Fejsa e Pizzi; Cervi, Jonas e Rafa.

Suplentes: Svilar, Luisão, Samaris, João Carvalho, Diogo Gonçalves, Jiménez e Seferovic.

Boavista - Vágner; Carraça, Rossi, Henrique e Talocha; Fábio Espinho, Sparagna e David Simão; Yusupha, Rui Pedro e Kuca.

Suplentes: Assis, Renato Santos, Mateus, Rochinha, Tiago Mesquita, Idris e Vítor Bruno.