Jonas escolhe os cinco golos preferidos dos 100 que já marcou

Pub

Jonas chegou ao golo 100 com a camisola do Benfica, no jogo com o Vit.Setúbal (6-0), e, esta quarta-feira, em conversa com a BTV, escolheu os seus cinco melhores.

Jonas chegou aos 100 golos com a camisola do Benfica e esta quarta-feira escolheu o top-5, durante uma entrevista à BTV.

1- Benfica-Paços de Ferreira (4-0), 26 de setembro de 2014

2- Benfica-Nacional (3-1), 4 de abril de 2015

3- Benfica-Braga (3-1), 9 de agosto de 2017

4- Benfica-Arouca (4-0), 5 de outubro de 2015

5- Benfica-V. Setúbal (6-0), 26 de novembro de 2017