Jonas em risco também para o Estoril

A ausência de Jonas é uma preocupação para os encarnados, que estão privados do seu melhor marcador e jogador mais influente na fase final do campeonato.

O brasileiro continua em recuperação da lombalgia que o afetou no aquecimento do jogo no Bonfim e o excluiu não só dessa partida com o V. Setúbal como do clássico do último domingo com o FC Porto, onde mais uma vez nem no banco esteve.

A utilização do avançado na visita ao Estoril, na próxima jornada, está também em risco. A confirmar-se, será o terceiro jogo consecutivo sem o brasileiro para o técnico Rui Vitória nesta altura de decisões na luta pelo título. Nesta temporada é a primeira vez que o jogador, de 34 anos, falha duas partidas consecutivas por lesão, depois de na época passada ter tido um longo período de ausência devido a uma infeção.

Sem Jonas, deverá manter-se o mexicano Raul Jimenez na frente de ataque.