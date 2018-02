Jonas elogia videoárbitro: "tem sido essencial"

Pub

Avançado benfiquista aconselha campeonatos a aprovar sistema, em entrevista à ESPN Brasil. "Árbitros têm decidido com calma e bem", afirma.

Jonas elogiou, em declarações à ESPN Brasil, a implementação do videoárbitro (VAR) na I Liga, apesar de considerar que a tecnologia trouxe "discussão e dúvida", com "muita gente a questionar as paragens de jogo".

"Portugal foi pioneiro disso e tem sido essencial. Aos países que não têm esse sistema aconselho que o aprovem porque resolve mesmo. E nos jogos, apesar de a decisão não ser imediata, penso que os árbitros lá em cima têm decidido com calma e bem", afirmou ao referido portal do seu país.

No Brasil, os clubes da I Divisão votaram esta semana contra a introdução do VAR no campeonato por motivos financeiros, uma vez que Confederação Brasileira de Futebol exigia que fossem os clubes a suportar as despesas.