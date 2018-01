Pub

O avançado do Benfica superou o portista Aboubakar e o sportinguista Gelson Martins

O benfiquista Jonas foi eleito melhor jogador da Liga do mês de dezembro. O avançado brasileiro teve 11, 1% dos votos, superando assim o portista Aboubakar (10,6%) e o sportinguista Gelson Martins (10,1%).

No que diz respeito a treinadores, o vencedor foi Sérgio Conceição, do FC Porto, com 54% dos votos, à frente de Jorge Jesus (26%), do Sporting, e de Luís Castro (21%), do Desp. Chaves.

Já na II Liga, o melhor jogador de dezembro foi Rui Costa, do Famalicão, que foi preferido a Fede Varela (FC Porto B) e Djoussé (Académica), segundo e terceiro classificados, respetivamente.