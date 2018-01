Jonas assume vontade de pendurar as botas na Luz

Pub

Internacional brasileiro concedeu uma entrevista a um canal de Youtube no qual garante que está tão fascinado com o Benfica que já nem pensa em representar o seu clube de infância, o Corinthians

Esta é a quarta temporada de Jonas no Benfica. Aos 33 anos, o internacional brasileiro parece estar satisfeito na Luz, de tal forma que já equaciona acabar a carreira ao serviço do tetracampeão nacional.



"Quando eu cheguei aqui, eu não esperava ser um ídolo desta forma. De verdade, conseguimos muitas coisas em relação a títulos, coletivos e individuais. A minha felicidade resume tudo o que estou a passar aqui. É um clube fantástico, com adeptos apaixonantes, num país maravilhoso. Receberam-me muito bem aqui, quero ficar mais tempo aqui. Não quero sair daqui agora e quem sabe terminar a minha carreira aqui", disse ao canal Pilhado do Youtube.



Perante tal declaração, o melhor marcador do campeonato admite que nem o apelo do seu clube de menino, o Corinthians, o faria mudar de ideias a não ser que fosse para uma situação pontual: "É algo que me passa pela minha cabeça, sobretudo nos últimos anos. Por todo o carinho, respeito no nosso trabalho, isso vai ficando cravado na minha mente e faz-me pensar algumas coisas. Mesmo se tivesse a oportunidade agora de jogar no Corinthians. O meu projeto é terminar a minha carreira aqui. Só se for assim num último ano. Jogar num estadual, pois é aquele sonho de criança".