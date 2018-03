Pub

Golos de Jonas e Rúben Dias, aos 72 e 75 minutos, dão triunfo aos encarnados, em partida da 26.ª jornada da I Liga. Equipa de Rui Vitória a dois pontos do líder FC Porto e com seis de avanço sobre o Sporting, à condição

O Benfica recebeu e venceu este sábado o Desportivo das Aves por 2-0, em partida da 26.ª jornada da I Liga, mas apenas começou a construir o triunfo ao minuto 72.

Depois de uma primeira parte e de um início de segunda sem grandes ocasiões de golo, os encarnados adiantaram-se no marcador pelo inevitável Jonas, numa jogada de insistência iniciada por um remate de Fejsa de fora da área defendido por Adriano, com a bola a ir parar aos pés de Cervi, que fez a assistência para o goleador brasileiro.

Três minutos depois, em nova jogada de insistência, Rúben Dias aproveitou a recarga de um remate de Raúl Jiménez defendido por Adriano para marcar o golo da tranquilidade.

Com este resultado, os encarnados colocam-se, à condição, a dois pontos do líder FC Porto e com seis de avanço sobre o Sporting, que ocupa o 3.º lugar. O Desp. Aves continua na 13.ª posição, com 25 pontos, mais quatro do que as duas equipas que ocupam a zona de despromoção.

O resumo do jogo

Onzes iniciais:

Benfica - Bruno Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; João Carvalho, Fejsa e Zivkovic; Rafa, Jonas e Cervi.

Suplentes: Svilar, Luisão, Samaris, Keaton Parks, Diogo Gonçalves, Seferovic e Raúl Jiménez.

Desp. Aves - Adriano; Rodrigo, Jorge Fellipe, Diego Galo e Nélson Lenho; Tissone e Vítor Gomes; Amilton, Braga e Nildo; Derley.

Suplentes: Artur, Defendi, Paulo Machado, Ryan Gauld, Falcão, Mama Baldé Elhouni.