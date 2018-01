"João Carvalho, Gedson Fernandes , Keaton Parks ou Zivkovic. Um deles substituirá Krovinovic"

Benfica’s head coach Rui Vitoria reatcs during their Portuguese First League soccer match held at Luz stadium, Lisbon, Portugal, 20th January 2018. MANUEL DE ALMEIDA LUSA

Rui Vitória garante que já tem a decisão tomada sobre quem vai integrar o onze, esta segunda-feira, diante do Belenenses

Rui Vitória, treinador do Benfica, assumiu este domingo que já tem "a decisão tomada" no que diz respeito ao jogador que vai substituir Krovinovic, que sofreu uma lesão grave que o impede de voltar a jogar esta época.

"João Carvalho, Zivkovic, Keaton e Gedson são quatro boas opções que tenho para a ausência do Krovinovic. A decisão está tomada e o que posso dizer é que a escolha irá recair num destes", explicou, deixando uma garantia: "O Gedson Fernandes ainda é júnior, mas está a trabalhar connosco há três semanas e tem boas caracterísiticas para a função. Tem chegada e dimensão para ir à outra área e voltar rápido."

Mas Rui vitória explicou também as valências das outras três opções:

João Carvalho: "Pensa mais rápido do que a maioria, com boa chegada ao golo. Tenta virar rápido, apresenta qualidade técnica no passe curto e longo. Em espaços apertados descobre caminhos com facilidade, mas tem de ganhar agressividade e resistência, algo que o Krovinovic há dois meses não tinha."

Zivkovic: "Joga bem por terrenos interiores, com qualidade técnica. Pode fazer combinações nos corredores e está apto para jogar naquela posição."

Keaton Parks: "Está preparado há algum tempo, pode fazer qualquer uma das posições do corredor. A direita, a esquerda, a posição 6... Está perfeitamente preparado."

O técnico encarnado revelou ainda todo o processo que conduziu à escolha do substituto de Krovinovic. "Quando acabou o jogo com o Chaves não tínhamos os dados, fomos saber a extensão da lesão. Depois, a segunda preocupação foi olhar para dentro e ver as alternativas que podem dar soluções", começou por dizer, para depois concluir: "De repente arranjei três ou quatro soluções. Fico triste pelo Krovinovic, um jovem com azar quando veio para o Benfica. No primeiro dia foi operado e ficou sete semanas de fora, não foi inscrito na Champions por isso, e agora estava numa boa fase e lesionou-se. Para um jovem que se estava a impôr e até já se falava no Mundial... Fico triste mas a vida de futebolista é assim. Do dia para a noite, a luz apaga-se e ficamos na escuridão. O Krovinovic dava-os uma intensidade grande no último terço, com boa definição. Dava-nos grande ligação. Os outros dão-nos outras coisas."

Certo é que Rui Vitória nunca pensou em ir ao mercado por causa da lesão do médio coata. "Quando eu vim para o Benfica era para olhar para dentro e aproveitar a qualidade que temos em casa. Como tal o meu primeiro pensamento foi olhar para dentro porque havia alguém que estava prontíssimo a entrar", frisou.

Ainda assim, não descarta a entrada de algum jogador até final do mercado, na quarta-feira. "Até pode vir alguém, mas os jogadores que tenho estão a fazer um belíssimo trabalho". O técnico explicou ainda que as saídas de Lisandro López, Gabriel Barbosa e Filipe Augusto teve a ver com a necessidade de "reduzir o grupo para que as expetativas de todos subirem". "Melhorar as dinâmicas de grupo promove a subida de rendimento. Essa é a nossa convicção", sublinhou.

No que diz respeito ao jogo desta segunda-feira com o Belenenses, Rui Vitória assumiu que o Benfica terá pela frente uma equipa "com bons jogadores e uma nova direção técnica, com novas ideias", acreditando que com Silas os azuis possam ter "novas dinâqmicas", mas ainda assim acredita que "o bom rendimento" da sua equipa "será passado para o campo" no Restelo.

Rui Vitória elogiou ainda o facto de Jorge Silas ter dito que não ficaria contente com o empate. "É sempre positivo esse tipo de discursos por parte dos treinadores, que cada vez mais devem ter esta visão", frisou.

Sobre as críticas de Jorge Jesus aos comentadores que disse faltarem ao respeito aos treinadores, Rui Vitória deixou a sua visão sobre o assunto: "Na minha profissão tenho sentido respeito. É normal que não concorde com algumas coisas que são ditas, mas todos falam de futebol que é a alegria do povo. Ainda assim, sempre senti respeito, mas também sei a profissão e a exposição que tenho."