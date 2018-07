Tondela vence Benfica na Luz e afasta águias do título

O Benfica perdeu este sábado em casa, por 2-3, diante do Tondela e poderá ter deitado por terra as esperanças na conquista do pentacampeonato caso o FC Porto vença o Marítimo neste domingo.

Sem Jardel e Fejsa, poupados para o jogo da próxima semana em Alvalade, os encarnados até começaram o jogo a vencer, com um golo de Pizzi, mas Miguel Cardoso haveria de fazer a reviravolta antes do intervalo.

No segundo tempo os encarnados foram atrás do resultado, pressionaram muito a equipa de Tondela, mas pecaram muito na finalização. A cerca de oito minutos do final, num contra-ataque, Tomané matou a partida, fazendo o terceiro do Tondela, de nada valendo o 3-2 final de Salvio aos 90'.

Com esta derrota os jogadores acabaram por serem assobiados pelos adeptos no final da partida e Rui Vitoria viu tambem alguns lenços brancos.

Eis os onzes oficiais:

Benfica: Varela; André Almeida, Luisão, Rúben Dias e Grimaldo; Samaris, Pizzi, Rafa, Zivkovic e Cervi; Jiménez

Tondela: Cláudio Ramos; David Bruno, Jorge Fernandes, Ricardo Costa e Joãozinho; Bruno Monteiro, Claude Gonçalves, Tyler Boyd e Miguel Cardoso; Tomané e Hélder Tavares