Pub

Inquérito do caso e-toupeira que envolve assessor encarnado está disponível no blogue que tem revelado o teor de emails do Benfica

A investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) ao assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, no âmbito da Operação E-Toupeira, está disponível na internet, mais concretamente no blogue Mercado do Benfica, a mesma plataforma que nos últimos meses tem divulgado e-mails e documentos internos do clube da Luz que estão disponíveis em ficheiros para descarregar.

Contactada pelo DN, fonte oficial do Benfica disse tratar-se de um caso de "uma enorme gravidade por parte de um blogue que já vinha a divulgar e-mails do clube e que agora mostra informações que estão em segredo de justiça": "Este é um assunto que deve levantar grandes preocupações à Procuradoria-Geral da República, Polícia Judiciária e Ministério Público. Ver documentos internos publicados assim desta forma é algo de extremamente grave."

Trata-se de um documento de 29 páginas que refere todos os pormenores da investigação a Paulo Gonçalves e a José Augusto Nogueira da Silva, técnico de informática do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça que ficou detido no âmbito do processo E-Toupeira. O assessor jurídico do Benfica está indiciado do crime de corrupção ativa e de quatro de violação do segredo de justiça, por suspeitas de ter subornado funcionários judiciais para, alegadamente, obter informações processuais sobre o denominado caso dos e-mails e processos que envolviam FC Porto e Sporting.

De acordo com a revista Sábado, o Sporting foi aceite nesta semana como assistente no caso dos e-mails. Fonte do processo disse à revista que o despacho da juíza de instrução do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa já foi comunicado ao clube leonino. O Sporting, entretanto, já pediu para ser igualmente assistente no processo E-Toupeira.

O Benfica criou um gabinete de crise para, segundo palavras do seu presidente, Luís Filipe Vieira, "responder a todos os ataques", ameaçando com processos em tribunal quem manchasse o nome da instituição: "Acabou a paródia que tem sido instalada à conta do Benfica! Não vamos perdoar a ninguém."

Nesse sentido, sabe o DN, o Benfica consultou José Almeida Ribeiro, antigo espião do Serviço de Informações de Segurança (SIS) que foi secretário de Estado adjunto de José Sócrates.

Contactado pelo nosso jornal, Luís Bernardo, diretor de comunicação do clube da Luz, confirmou que Almeida Ribeiro esteve presente numa reunião, mas que de modo algum integra o gabinete de crise, negando a existência de qualquer vínculo ao Benfica, tendo-se tratado apenas de um caso isolado: "O Benfica está a ouvir vários especialistas em proteção de dados para se informar melhor sobre esta realidade devido aos constantes ataques que tem sido alvo. Foi nesse âmbito que Almeida Ribeiro foi ouvido, por se tratar de alguém que está por dentro da área do cibercrime. Ouvimos já vários especialistas, inclusivamente da Google."