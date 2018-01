Inter de Milão confirma chegada de Lisandro por empréstimo

Lisandro despediu-se do Benfica no jogo com o Vitória de Setúbal, para a Taça da Liga

"O Inter significa muito. É um sonho para mim", disse o defesa-central, cedido pelo Benfica ao clube italiano, até final da temporada.

É oficial: Lisandro López vai mesmo trocar o Benfica pelo Inter de Milão, por empréstimo, até final da época (ficando o emblema transalpino com opção de compra). O central argentino foi apresentado esta segunda-feira no clube italiano. "O Inter significa muito. É um sonho para mim. Sempre segui a Série A, que é uma das melhores ligas do mundo. Estou ansioso por dar tudo e aprender no dia-a-dia", afirmou o futebolista.

Antes, já o treinador do Inter, Luciano Spalletti, se mostrara feliz pela contratação do defesa argentino. "Estou satisfeito pela chegada de Lisandro López, que confirma que temos bons dirigentes. Estou convicto de que o seu bom trabalho permitiu que nos antecipássemos a outros concorrentes", disse o técnico, citado pela imprensa italiana.

Lisandro, de 28 anos, chegou ao Benfica em 2013/14, proveniente do Arsenal de Sarandí. Na Luz, fez três épocas e meia (depois de ter passado a primeira temporada emprestado ao Getafe, da liga espanhola), realizando 54 jogos (dez golos). Em 2017/18, ainda só tinha somado 595 minutos em campo.