Vídeo é uma homenagem da Adidas ao clube que veste e patrocina. Este é o segundo episódio da série European Nights.

O Benfica é um clube de várias nacionalidades e jogadores como Sálvio, Grimaldo, Jonas e Pizzi descrevem como a diversidade ajuda o futebol do "clube com mais títulos em Portugal". Jonas e Pizzi foram mesmo desafiados a imitar alguns golos míticos de Eusébio...

Para Sálvio a coexistência de várias nacionalidades enriquece a equipa com influências de todo o mundo. Já Grimaldo define futebol como uma linguagem universal e Pizzi sublinha que há várias nacionalidades na nossa equipa pelo que às vezes nem precisamos de falar para jogar.

O vídeo é uma parceria da Adidas com o canal de Youtube Copa90, que explora as temáticas da diversidade e criatividade no futebol e conta ainda com a participação do cantor Carlão e do Youtuber Miguel Paraíso.