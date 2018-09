Gomes da Silva ataca: "Em vez de reagir, dando a cara, desapareceram"

Rui Gomes da Silva escreveu uma publicação no blogue 'Geração Benfica' na qual dispara várias críticas à atuação da direção e SAD do Benfica por, no entender do ex-vice-presidente, não ter reagido de forma adequada às acusações de corrupção levantadas por uma recente reportagem da SIC relativas ao jogo Marítimo-Benfica do campeonato de 2015/16.

"Face à maior acusação de corrupção contra o Clube, a Direção e a SAD ... evaporaram-se", escreve Gomes da Silva, numa publicação em que lamenta que os vice-presidentes atuais só fiquem "aborrecidos, acossados e incomodados" com as suas "discordâncias", e não com as "acusações contra o Benfica de corrupção, de tentar comprar jogos, de tudo o que temos vindo a ver noticiado". "Isso é coisa que não os preocupa", conclui.

Numa publicação dividida em quatro pontos, o terceiro deles é dedicado às críticas aos atuais dirigentes encarnados. Pode lê-lo integralmente aqui:

"3 - E O BENFICA CONTINUA SEM NINGUÉM DA DIREÇÃO QUE DÊ A CARA

Ora, face a tais ataques - que fizeram o pleno, nos dias seguintes, nos diferentes órgãos de comunicação social - o que fez o Benfica?

Antecipou-se à surpresa ... que, dessa forma, ... deixou de o ser!

Muito bem, nesse aspeto!

A que se seguiu uma "graça" no Twitter (menos bem que a posição inicial, mas com alguma piada).

Depois disto - e sem contar com a posição de Paulo Gonçalves - nada!

Ou seja, ... sabemos hoje - passados 4 dias - que, face à maior acusação de corrupção contra o Clube, a Direção e a SAD ... evaporaram-se!

Em vez de reagir, dando a cara, com frontalidade e sem medo, ... desapareceram!

Perante acusações tão graves, a Direção do Benfica não veio responder, como seria fácil (do que sei e de acordo com a dimensão e a nossa História), negando tais factos!

Urgia, ainda, que alguém dissesse - já agora - que no campeonato de 15/16, o do tri ... de Rui Vitória, o Sporting, a partir do nosso jogo com eles, em Alvalade, ganhou tantos jogos como nós!

A não ser que o facto de não terem sido campeões exclua qualquer tipo de ilicitude nos comportamentos dos agentes desportivos.

Quanto aos Vice Presidentes, ... estamos conversados!

Aborrecidos, acossados e incomodados ... só com as minhas discordâncias.

Isso, sim, é grave e motivo de uma entrevista de um VP e de várias "bocas" do novo porta voz do Presidente.

Porque responder - dando a cara - a acusações contra o Benfica de corrupção, de tentar comprar jogos, de tudo o que temos vindo a ver noticiado, ... isso é coisa que não os preocupa!

Ou que acham que os pode chamuscar e de que querem ficar longe!

Fazem bem ... até um dia em que já lá não farão nada!!!"