Golos e maturidade de Jonas "são mais-valia", mas seleção é "difícil"

Ricardo Gomes analisa prós e contras de uma possível chamada do avançado. É o melhor marcador dos campeonatos europeus, mas a concorrência para o Mundial é muito forte.

Jonas tem 30 golos marcados nesta época (27 no campeonato, um na Supertaça, outro na Taça de Portugal e mais um na Taça da Liga), é o melhor marcador das ligas europeias e supera os números dos atuais titulares da seleção brasileira: Neymar, 28; Firmino, 22, e Gabriel Jesus, 11). Mas, na opinião de Ricardo Gomes, a concorrência por um lugar no Mundial 2018 "é muito forte" e ser chamado à canarinha "é difícil", apesar da maturidade "ser uma mais-valia".

"É muito difícil entrar na seleção do Brasil nesta altura. A qualidade do Jonas nem se discute, mas o Tite tem uma boa geração de jogadores e estão todos a jogar ao mais alto nível. Não só na Europa, no Brasil também. Mas não acho que esteja descartado", disse ao DN o antigo internacional brasileiro, que jogou no Benfica nos anos 90.

Para o antigo central, a idade do goleador encarnado (faz 34 em abril) "não é um problema", apesar de não ter memória de um avançado tão velho numa fase final de uma grande competição. Aliás, "a maturidade de Jonas", em relação aos outros avançados que já estão garantidos no Mundial 2018 - Neymar, Firmino e Gabriel Jesus - e os golos são "uma mais-valia" do avançado do Benfica.

Depois há ainda Paulinho, Coutinho e Willian na linha da frente. Por isso, Ricardo Gomes acredita que Tite só vai levar um avançado fixo. Segundo a imprensa brasileira, Jonas não está no radar do selecionador, a avaliar pela agenda do técnico, que a CBF revelou e que prevê observações a jogadores como Talisca (Besiktas), Malcom (Bordéus) e Willian Jose (Real Sociedad).

Mas, para o ex-defesa do Benfica, Jonas "é um profissional dedicado, trabalhador" e, por isso, não acredita que ele vá desistir : "Eu espero que continue a marcar muitos golos e ajude o Benfica."

O próprio camisola 11 dos encarnados disse, numa entrevista ao Globoesporte, no início do mês, que se agarra às palavras de Tite, o selecionador, para não perder a esperança de voltar à canarinha: "Eu sempre sonhei jogar o Mundial ou estar na seleção. Com o Tite não fui convocado. Mas eu agarro-me às declarações dele - quem joga a alto nível nos clubes pode ser convocado. Sei que o tempo é curto, não fui convocado nenhuma vez com o Tite, e só há uma convocatória antes do Mundial."

Sem igual na Luz desde 1972-73

Com os dois golos marcados ao Paços de Ferreira, no sábado, no Estádio Capital do Móvel, Jonas igualou o registo obtido por Eusébio no Benfica há 45 anos: 27 golos à 24.ª jornada do campeonato nacional. É preciso recuar até à época 1972--73 para encontrar registo igual, quando o Pantera Negra chegou à 24.ª jornada com 27 golos e acabou por ser o goleador da prova com 40 golos.

Desde então só três avançados chegaram perto dos números de Eusébio, que Jonas agora igualou: O sueco Mats Magnusson, com 26 golos em 24 jornadas, na temporada de 1989-90; Nené, com 25 (1979-80) e Rui Jordão, com 24 (1975-76 ).

No Benfica desde a época 2014-15, Jonas estreou-se a marcar a 5 de outubro de 2014, frente ao Arouca (4-0), no Estádio da Luz. Desde então tem sido sempre a somar. Em apenas quatro épocas, o avançado brasileiro já apontou um total de 115 golos e já é o segundo melhor marcador estrangeiro de sempre do Benfica (o primeiro é Cardozo, com 172), sendo, nesta altura, responsável por 47% dos golos da equipa.

Com 92 golos no campeonato português, Jonas está a oito de alcançar o golo cem na prova!