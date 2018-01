Gabigol deixa o Benfica e regressa ao Santos

Pub

O clube paulista acertou o empréstimo do avançado que não conseguiu impor-se na Luz

Gabriel Barbosa está mesmo de saída do Benfica, uma vez que a imprensa brasileira e italiana avançaram esta quinta-feira que o avançado tem tudo acertado com o Santos, onde jogará por empréstimo do Inter Milão, que recebe 1,7 milhões.

Gabigol, como é conhecido no Brasil, terá mesmo aceitado baixar o salário, tendo agora uma boa oportunidade de relançar a carreira no clube onde começou a dar nas vistas. No Benfica esteve apenas seis meses, tendo apenas feito cinco jogos, nos quais marcou um golo ao Olhanense para a Taça de Portugal.