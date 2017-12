Pub

O médio brasileiro falhou os últimos jogos devido a lesão

O médio Felipe Augusto já integrou o treino do Benfica desta segunda-feira, sinal de que estará recuperado de um traumatismo no pé direito que o tirou dos jogos com o V. Setúbal e com o FC Porto. O brasileiro deverá já estar disponível para o jogo de amanhã na Luz, frente ao Basileia, que irá marcar a despedida dos encarnados das provas europeias.

De fora desta partida continuará Rúben Dias que recupera de uma apendicite aguda e que, por essa razão, não integrou o treino, tal como o central Kalaica, que fez trabalho de ginásio.