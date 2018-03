Pub

Raúl Jiménez e Rafa Silva marcaram os golos da equipa benfiquista, frente a um Feirense que acabou reduzido a nove jogadores.

Foram 90 minutos de domínio absoluto, frente a um adversário praticamente inofensivo. O Benfica venceu este sábado na visita ao terreno do Feirense (0-2), chegando à liderança provisória da I Liga - enquanto espera pelo resultado do FC Porto-Boavista (também este sábado, a partir das 20:30).

Raúl Jiménez (59', um minuto após entrar em campo) e Rafa Silva (75') fizeram os golos, quando a equipa fogaceira já jogava reduzida a dez jogadores (Tiago Silva foi expulso, aos 41', por acumulação de cartões amarelos). O Feirense, que quase não ameaçou Bruno Varela, acabou com nove homens em campo - Briseño viu o cartão vermelho direto, aos 85'. E ainda viu os benfiquistas enviarem três bolas ao poste da baliza de Caio Secco.

No final, mesmo sem fazer uma grande exibição, o Benfica celebrou mais um triunfo. Assim, subiu ao 1.º lugar da I Liga, com 68 pontos - mais um ponto e mais um jogo realizado do que o FC Porto. O Feirense segue na 16.ª posição, com 23 pontos - apenas mais um do que Estoril (já jogou) e Moreirense (enfrenta este domingo o Moreirense).

O RESUMO

EQUIPAS:

FEIRENSE: Caio Secco ; Jean Sony, Luís Rocha, Briseño e Tiago Gomes; Crivellaro (Cris, 82') e Luís Aurélio (João Graça, 70'); Luís Machado (Karamanos, 82'), Tiago Silva e Edson Farias; João Silva

BENFICA: Varela; André Almeida, Rúben Dias (Samaris, 90'), Jardel e Grimaldo ( Raúl Jiménez, 58 '); Pizzi , Fejsa e Zivkovic ; Rafa , Jonas e Cervi

GOLOS: 0-1 Raúl Jiménez (59'), 0-2 Rafa Silva (75')