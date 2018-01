Embaló, o Di María de 16 anos que suscita a cobiça dos tubarões

Pub

Tem idade de juvenil mas já joga nos juniores e é internacional português de sub-17. Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Inter Milão e RB Leipzig estão entre os interessados

Úmaro Embaló tem apenas 16 anos mas é já um caso sério de popularidade. Descoberto numa academia da Guiné-Bissau, aos 13 anos provocou uma pequena guerra entre Benfica e Sporting. Mudou-se para o Seixal e nos últimos tempos tem visto o seu nome apontado a clubes como Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Inter Milão e RB Leipzig.

Apesar de ter nascido na Guiné--Bissau, Embaló tem também nacionalidade portuguesa, representando a seleção de sub-17. Mas o seu talento começou a nascer na Academia Plack 1, num bairro militar nos arredores de Bissau, até que o agora seu empresário, Catio Baldé, o descobriu em 2014.

Nesse mesmo ano trouxe-o para Lisboa, com a ideia de o miúdo assinar pelo Benfica. Alguns problemas burocráticos, contudo, levaram a que o então jovem de 13 anos rumasse ao modesto Oeiras. Mas ficou por lá poucos meses, até que envergou finalmente a camisola dos encarnados.

A passagem para a Luz não foi fácil. Tudo porque nessa altura o Sporting tinha um acordo de preferência sobre os jovens do Oeiras e queria exercê-lo - e até o FC Porto, depois de se aperceber deste imbróglio, tentou saber das condições para garantir a sua contratação. Este episódio envolveu Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, que conseguiu limar as derradeiras arestas para que Embaló assinasse em definitivo pelas águias.

No primeiro ano a jogar pelos encarnados, em 2015-2016, marcou 23 golos em 24 partidas pelo seu escalão. O seu nível era tão alto que já jogava um escalão acima, onde também fez o gosto ao pé por duas vezes, em cinco partidas. Todos estes golos chamaram a atenção do Atlético de Madrid, mas o jovem manteve-se fiel ao Benfica, com o qual tem agora um contrato de formação válido até 2019.

Úmaro Embaló, no entanto, con- tinuou a deslumbrar na temporada seguinte, no ano passado, apontando 21 golos em 34 partidas. E foi aqui que começaram a chegar propostas para sua contratação, apesar dos seus 16 anos.

Conhecido como "Di María Embaló", pelas semelhanças de estilo de jogo com o extremo argentino que passou pelo Benfica, canhoto muito rápido e forte no um contra um, no início de 2017 viu Luís Filipe Vieira recusar uma proposta do Manchester United no valor de seis milhões de euros, contou ao DN fonte próxima do jogador. Alguns meses depois também não foram aceites oito milhões do Real Madrid, segundo a mesma fonte.

As suas atuações, que o têm feito pular escalões - tem idade de juvenil mas já joga nos juniores do Benfica e até Hélder Cristóvão, da equipa B, já pensou nele -, continuaram, no entanto, a passar fronteiras. Em agosto do ano passado foi a vez de o Manchester United, de José Mourinho, apresentar uma nova proposta pelo jogador. Mais uma vez foi recusada.

Neste momento, há outro clube na corrida e que está a tentar de tudo para levar aquele que é visto como a principal pérola da formação do Benfica. Trata-se do RB Leipzig, do campeonato alemão, onde joga o internacional português Bruma, também ele representado pelo agente Catio Baldé.

A última oferta anda na casa dos 13 milhões de euros, de acordo com a imprensa germânica, mas nem esse valor parece convencer a SAD dos encarnados, que acreditam que o jovem pode valorizar muito mais. Ainda assim, segundo informações recolhidas pelo DN, uma saída neste momento não está descartada pelo clube e até Embaló está a ser seduzido pelos contratos que lhe têm sido propostos desde o ano passado.