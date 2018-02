Eliseu e Keaton Parks regressam aos convocados, Douglas sai

Pub

Rui Vitória chamou 21 elementos para a receção, neste sábado, ao Rio Ave (18.15). Krovinovic é o único jogador do plantel lesionado

Rui Vitória já fez saber a lista de convocados para o encontro com o Rio Ave, agendado para este sábado no Estádio da Luz, às 18.15.



Realce para o facto de o brasileiro Douglas ter caído da convocatória em relação ao compromisso da última segunda-feira com o Belenenses. Aliás, tendo ainda como comparação o jogo do Restelo, Eliseu e Keaton Parks reentram na lista de eleitos.



Eis a lista completa:

Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela;

Defesas: André Almeida, Luisão, Eliseu, Jardel, Grimaldo e Rúben Dias;

Médios: Fejsa, Samaris, Keaton Parks e João Carvalho;

Extremos e avançados: Salvio, Pizzi, Cervi, Diogo Gonçalves, Rafa, Zivkovic, Raúl, Jonas e Seferovic.