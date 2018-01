Benfica’s Douglas (R) in action against Desportivo de Chaves´s Davidson (L) during their Portuguese First League soccer match held at Luz stadium, Lisbon, Portugal, 20th January 2018. MANUEL DE ALMEIDA LUSA

Dois golos de Jonas ainda na primeira parte e um de Pizzi no início da segunda deram o triunfo aos encarnados, em partida da 19.ª jornada da I Liga

O Benfica recebeu e venceu este sábado o Desportivo de Chaves por 3-0, em partida da 19.ª jornada da I Liga, e beneficiou do empate do Sporting na véspera para se aproximar do segundo lugar, estando agora a apenas um ponto da vice-liderança do campeonato.

Diante de um adversário que já não perdia para a I Liga desde 29 de outubro, os encarnados arregaçaram as mangas e chegaram ao golo logo aos 13 minutos, por intermédio do inevitável Jonas, através de um remate de fora da área. O brasileiro, que nunca tinha marcado aos flavienses, bisou seis minutos depois, a passe de Salvio.

Com 2-0 ao intervalo, o único transmontano em campo, Pizzi, deu ainda mais tranquilidade no início da segunda parte (47'), contando com a colaboração do guarda-redes adversário António Filipe.

O resumo do jogo

Onzes iniciais:

Benfica: Bruno Varela; Douglas, Jardel, Rúben Dias e Grimaldo; Pizzi, Fejsa e Krovinovic; Salvio, Jonas e Cervi.

Suplentes: Svilar, Luisão, Samaris, João Carvalho, Jiménez, Seferovic e Rafa.

Desp. Chaves: António Filipe; Paulinho, Domingos Duarte, Maras e Djavan; Bressan, Jefferson e Tiba; Jorginho, William e Davidson.

Suplentes: Ricardo, Nuno André Coelho, Furlan, Filipe Melo, Patrão, Perdigão e Platiny.