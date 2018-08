Dois jogos de suspensão para Rúben Dias

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou o central benfiquista Rúben Dias com dois jogos de suspensão. Em causa está o lance no dérbi do último sábado, em que o benfiquista atingiu a face de Gelson Martins com o cotovelo. O lance foi alvo de um processo sumaríssimo por parte da Comissão de Instrutores esta terça-feira e esta terça-feira a CD da Federação resolveu suspender Rúben Dias com dois jogos.

Desta forma, o central fica impedido de jogar frente ao Moreirense, no domingo, no jogo da última jornada, e vai falhar também o primeiro jogo oficial da próxima temporada.