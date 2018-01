Krovinovic: "Dentro de campo a época terminou, encontramo-nos no Marquês"

Pub

Krovinovic sofreu uma lesão nos ligamentos

O futebolista croata Filip Krovinovic lamentou hoje a lesão nos ligamentos do joelho direito, sofrida no sábado na receção do Benfica ao Desportivo de Chaves (3-0), assumindo a confiança na conquista do quinto campeonato consecutivo pelo clube.

Numa mensagem dirigida aos adeptos do Benfica, publicada na sua página no Instagram, o médio de 22 anos, elogiou o apoio sentido no Estádio da Luz, lamentando a lesão contraída nos últimos minutos.

"Conseguimos o mais importante, mais três pontos rumo ao nosso objetivo, mas infelizmente para mim o desfecho não foi o melhor. Dentro de campo a época terminou, mas fora de campo continua e agora sou mais um de vós a torcer por fora pois nós somos Benfica", lê-se na mensagem do futebolista contratado ao Rio Ave.

No sábado, o Benfica confirmou a rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito de Krovinovic, sem revelar o tempo de paragem do médio, que, contudo, deverá ficar de fora durante vários meses.

"A minha recuperação será longa e com grandes obstáculos, mas com o carinho e o apoio que tenho recebido de todos vós estou certo de que voltarei rapidamente e voltarei ainda mais forte para juntos continuarmos a ganhar títulos por este nosso grande clube que é o Sport Lisboa e Benfica. Encontramo-nos no Marquês de Pombal", rematou.

Após 19 jornadas, o tetracampeão Benfica ocupa o terceiro lugar da I Liga, com 46 pontos, a um do Sporting, segundo classificado, e a dois do líder FC Porto, que tem menos um jogo.