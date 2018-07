"Conti ainda é muito novo mas joga como se tivesse 30 anos"

O Benfica tem a contratação do defesa-central Germán Conti, que atua no Colón, praticamente assegurada, estando os dirigentes do clube argentino à espera que os encarnados paguem a cláusula de rescisão cifrada em 3,5 milhões de euros. O negócio, com impostos e comissões, deverá atingir os 4,5 milhões de euros, estando o jogador, segundo o DN apurou, à espera de que tudo seja acertado para viajar até Buenos Aires, onde irá fazer os exames médicos e assinar contrato que, à partida, será válido por cinco temporadas.

Conti tem apenas 23 anos e é uma das grandes promessas do futebol argentino, conforme garantiu Facundo Quiroga, antigo jogador do Sporting, ao DN. "Conheço-o bem. É ainda muito jovem e tem muito futuro", assegurou o antigo defesa da seleção argentina, destacando desde logo a grande maturidade do possível reforço do Benfica para a próxima época: "É ainda muito novo, mas joga como se fosse um futebolista de 30 anos." Além disso, Quiroga realça a altura do central (1,93 metros) que lhe permite ser "muito bom no jogo de cabeça, a defender e a atacar", mas aquilo que mais impressiona o antigo futebolista é a "qualidade técnica" de Germán Conti. "Se o Benfica quer alguém para começar a construir desde trás, escolheram o jogador indicado", sublinhou, avisando desde logo que Conti "vai precisar de um período de adaptação" porque "é muito diferente jogar na Argentina e na Europa".

Os aspetos que Quiroga vê como essencial para Conti "melhorar muito" é "o posicionamento tático". "Em Portugal é mais fácil melhorar esse aspeto, pois no campeonato argentino o jogo é mais intenso e mais partido", refere, acrescentando que quando o defesa melhorar esse aspeto irá destacar-se na Europa, pois "é também muito bom no um para um".

O DN desafiou Quiroga a encontrar um outro jogador que se assemelhe a Germán Conti, mas a resposta foi hesitante. "Isso é muito difícil... Ele é um pouco estranho. É muito alto e tem um estilo pouco habitual. Além disso, é preciso ver a evolução dele, pois acredito que vai fazer coisas que ainda não faz aqui na Argentina. Têm de esperar para ver...", disse.

O último central argentino a jogar pelo Benfica foi Lisandro López, que em janeiro foi emprestado ao Inter Milão, e em termos comparativos, Quiroga avisa que são "diferentes em tudo". "O Conti é melhor com os pés e não é tão agressivo como Lisandro... a única coisa em que são parecidos é o facto de serem ambos fortes no jogo aéreo", sublinhou o ex-jogador leonino.

Com futuro na seleção

Aos 23 anos, Germán Conti ainda tem a folha de internacionalizações em branco, mesmo nas seleções mais jovens, algo que Quiroga diz ser natural. "O Colón não é um clube grande aqui na Argentina, normalmente luta pela manutenção e isso tem influência nas convocatórias. Se jogar no Benfica, estou convencido de que passará a ser olhado de maneira diferente", adiantou, fazendo mesmo uma analogia com Battaglia, médio do Sporting "que só agora começa a ser notado".

O facto de Conti ser atualmente o capitão do Colón leva o antigo jogador a dizer que tal se explica pela "forte personalidade" que tem demonstrado, algo que na opinião de Quiroga irá facilitar a adaptação a uma realidade diferente. "Jogar em clubes como o Benfica, Sporting ou FC Porto, a lutar por títulos e a jogar na Liga dos Campeões, é diferente e acredito que isso irá motivá-lo ainda mais", explicou.