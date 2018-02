Contas revelam lucro de 19,1 milhões de euros e redução do passivo em 53 milhões

Pub

A SAD do Benfica comunicou à CMVM as contas relativas ao primeiro semestre

A SAD do Benfica anunciou esta quarta-feira um resultado positivo de 19,1 milhões de euros relativos ao primeiro semestre da época 2017/18.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários consta ainda a redução da dívida bancária em 7,8 milhões de euros ( 7%) e do passivo em 53 milhões de euros, que se cifra agora num total de 385,4 milhões de euros.

As contas anunciadas no dia em que o clube comemora o seu 114º aniversário, é recordado que em relação ao período homólogo de 2016/17, em que o resultado líquido foi de 2,6 milhões de euros, registou-se um crescimento de 634,1%.

A rubrica de rendimentos da SAD refletiu ainda um crescimento de 25,6% face ao primeiro semestre da época passada, registando neste momento 111,6 milhões de euros.

Os capitais próprios estão também positivos em 87,6 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 19,9 milhões.

Consulte aqui o Relatório e Contas