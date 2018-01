Confiança em João Carvalho para dar continuidade ao 4x3x3

Pub

Rui Vitória terá em casa a solução para render Krovinovic. Rebocho acredita que o ex-colega da equipa B "está preparado" e o ex-capitão Paulo Madeira só receia a "falta de ritmo"

A lesão de Filip Krovinovic lança um mar de dúvidas em relação ao que será a equipa do Benfica para o resto da temporada. Paulo Madeira, antigo capitão dos encarnados, lembra que o médio croata estava a ser "preponderante" no sistema de 4x3x3 adotado pelo treinador Rui Vitória, mas não acredita que a ausência do croata provoque novas alterações estruturais no sistema de jogo. O azar de Krovinovic pode assim acabar por ser a sorte de João Carvalho, jovem médio português à espreita da oportunidade de entrada no onze.

"Korvinovic é um jogador com características que não existem no plantel e as últimas boas exibições neste modelo mostravam que ele era o motor da equipa", começa por explicar o antigo defesa. "Mas o Rui Vitória tem trabalhado neste modelo e estou convencido que agora não irá mudar", acrescentou.

Nesse sentido, o nome de João Carvalho surge com relevo na equação a resolver pelo técnico encarnado para manter eficaz o sistema de três médios. Pedro Rebocho, defesa-esquerdo do Guingamp que jogou com número 90 encarnado na equipa B do Benfica, garante que "João Carvalho está totalmente preparado para entrar na equipa, até porque já mostrou ter qualidade para desempenhar aquela função".

Rebocho conhece muito bem João Carvalho e diz mesmo que se trata de um jogador "decisivo no último passe", acrescentando que nesse capítulo "é mais incisivo" do que Krovinovic. "Ele gosta muito de fazer assistências e tem uma visão de jogo que lhe permite fazer o último passe", destacou o jogador de 22 anos, que já foi duas vezes destacado no onze ideal da jornada em França.

Paulo Madeira acredita nas qualidades de João Carvalho, produto da formação encarnada que diz ser um futebolista "acima da média", além de considerar que se trata de um jogador com "grande potencial". Ainda assim, adverte que há um fator que joga contra o médio de 20 anos. "Faltam-lhe jogos na pernas e estamos numa altura crucial da temporada em que é preciso jogadores que tenham ritmo, algo que me parece faltar-lhe nesta altura", resumiu, não excluindo a possibilidade de o Benfica tentar contratar um futebolista até dia 31 de janeiro, altura em que fecha o mercado de transferências. "Estou convencido de que possa ir contratar alguém com as características de Krovinovic", assumiu.

Pedro Rebocho, por sua vez, aposta tudo em João Carvalho, que admite ser "tímido" fora de campo - "só depois de ganhar confiança entra nas brincadeiras de balneário" -, mas que "dentro de campo é o contrário, apesar de não falar muito, gosta de se expressar com a bola nos pés". "Se esta tática tem dado bons resultados, se calhar o melhor é continuar assim, pois quanto ao João podem estar tranquilos. Ele tem muita qualidade e pode marcar a diferença", assumiu o lateral.

Rafa também pode ser solução

Há, no entanto, no plantel do Benfica outros jogadores que podem colmatar a ausência de Krovinovic. São os casos do norte-americano Keaton Parks, que tem jogado na equipa B e já contabiliza quatro jogos pela equipa principal; Samaris, que normalmente é utilizado como médio mais defensivo, mas nos tempos do Olympiacos jogava mais à frente; ou Filipe Augusto, que no entanto deixou de fazer parte das opções de Rui Vitória, podendo até estar de saída do clube neste mercado de inverno.

Contudo, Paulo Madeira aponta um outro jogador que poderá ter aqui uma oportunidade no onze benfiquista: Rafa Silva. "O grande problema dele é o rótulo de ter custado 16 milhões de euros, pois estou convencido que, se tivesse chegado ao Benfica por um valor mais baixo, ele não teria tanta pressão e já tinha mostrado toda a sua qualidade e talento", assume, acrescentando que o ex-bracarense "poderá ser uma boa alternativa" para o trio de meio-campo, ao lado de Pizzi.

Aliás, o antigo defesa-central dos encarnados acredita que "o 4x3x3 será para manter, até porque é o modelo que está a ser mais trabalhado pelo treinador" e que merece elogios por parte de Paulo Madeira: "Mesmo jogando sem um ponta-de-lança clássico, com o Jonas mais adiantado o Benfica tem agora maior facilidade em pressionar os adversários, não os deixando jogar e, sem tantos homens na frente, continua a marcar muitos golos." Tem a palavra Rui Vitória, já frente ao Belenenses (2.ª feira).