Bruno Varela seguro na baliza das águias até final da temporada

Pub

Mesmo que Vlachodimos chegue em janeiro, o que não está previsto, a titularidade será do internacional sub-21 português

O alemão Vlachodimos, guarda-redes do Panathinaikos, está assegurado pelo Benfica, mas já não deve chegar durante o mês de janeiro. Essa razão deve-se ao bom momento de Bruno Varela, que convenceu a estrutura encarnada e Rui Vitória a mantê-lo na baliza até final da temporada.

O guarda-redes de 23 anos, que chegou no início da época proveniente do Vitória de Seúbal, começou a época como primeira opção, mas perdeu depois o lugar para o jovem Svilar na sequência de um jogo infeliz frente ao Boavista, no Bessa (derrota encarnada com um erro de Varela). Dois meses depois, contudo, voltou à titularidade na baliza, após algumas infelicidades de Svilar e com a rescisão de Júlio César, numa primeira parte da época atribulada para as redes encarnadas, que levou então os responsáveis a equacionarem o reforço do setor em janeiro.

Pelo meio, Bruno Varela pediu à SAD encarnada para sair durante o presente mercado, de forma a jogar com mais regularidade. Nessa altura, no entanto, viu o presidente Luís Filipe Vieira travar-lhe as intenções, pedindo-lhe que ficasse até final da época. O líder encarnado confiou sempre nas qualidades do jovem guarda-redes e fez questão de lhe transmitir isso.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O guardião aceitou então o desafio do presidente, aproveitou uma lesão de Svilar, no final de novembro, e não mais largou a baliza dos encarnados. As suas performances têm recolhido elogios e Rui Vitória já fez questão de dizer à direção que não vê como prioridade a contratação de um guarda-redes para o que falta da temporada.

Bruno Varela como titular e Svilar como alternativa são as opções com que o técnico quer contar até final da temporada, mantendo-se o veterano Paulo Lopes como a terceira alternativa.

Odi Vlachodimos, guardião de 23 anos, está assegurado para a próxima temporada, mas chegou a ser equacinado o seu ingresso durante o mês de janeiro. A boa forma de Bruno Varela, contudo, poderá fazer com que a sua chegada aconteça apenas em julho próximo. Quando foi noticiada a sua contratação, em novembro, o alemão, que tem também nacionalidade grega, saiu da equipa, mas voltou à titularidade no final de dezembro, dando claras indicações que deverá permanecer na Grécia até final da temporada.

Mesmo que acabe por chegar este mês, no entanto, a primeira opção de Rui Vitória continuará a ser Bruno Varela.

Filipe Augusto ruma à Turquia

Entretanto, o brasileiro Filipe Augusto foi emprestado ao Alanyaspor, da Turquia, por 18 meses, até junho de 2019. O jogador já se despediu dos adeptos e dos colegas, revelando que deseja vir festejar o pentacampeonato no Marquês de Pombal."Desejo muita sorte aos meus colegas e ao Benfica. Espero encontra-los de novo no Marquês", escreveu o médio de 24 anos, que chegou aos encarnados na última temporada, tendo realizado 27 jogos de águia ao peito.

No que diz respeito a mais saídas, está ainda por definir a situação do jovem Diogo Gonçalves, que até começou a temporada a titular. O extremo é desejado por alguns clubes da primeira liga, mas a sua saída está dependente da continuidade de jogadores como Rafa e Zivkovic. Estes dois, que têm jogado poucos minutos, têm também interessados e poderão rumar a outras paragens. Caso assim aconteça, então o internacional sub21 português permanecerá no plantel. Caso contrário, irá rodar num clube da primeira liga.