Bicampeão saudita quer Rui Vitória

O bicampeão saudita Al-Hilal está a tentar contratar Rui Vitória para a próxima temporada e oferece-lhe um contrato milionário para deixar o Benfica, adianta A Bola na edição impressa desta sexta-feira.

De acordo com o diário desportivo, o clube árabe está a investir forte para 2018/19, tendo já adquirido o central japonês Maya Yoshida e lançado uma proposta pelo avançado colombiano do Mónaco Radamel Falcao com o intuito de vencer a Liga dos Campeões da Ásia, depois de há dois anos ter perdido a final com os nipónicos do Urawa Red Diamonds.

Segundo a publicação akhbaar24, Rui Vitória já terá mesmo o informado os dirigentes do Benfica de que partiria no final da época e que Luís Filipe Vieira já terá convidado Marco Silva para assumir o comando técnico da equipa.