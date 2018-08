O Benfica está muito perto de concluir a contratação de Germán Conti, defesa central do Colón. As negociações sofreram um impasse nos últimos dias devido ao facto de os encarnados terem exigido ao clube de Santa Fé que suportasse os impostos sobre a transferência, algo que mereceu uma grande resistência dos dirigentes argentinos.

Nesse sentido, o DN sabe que para ultrapassar esse diferendo, a SAD do Benfica reformulou a proposta, pelo que em vez de pagar os 3,5 milhões de euros da cláusula de rescisão suportando a carga fiscal, sugeriu o pagamento do mesmo valor por 80% dos direitos económicos de Germán Conti, podendo assim o Colón beneficiar numa futura transferência e, dessa forma, poder vir a compensar o valor que irá despender na carga fiscal da transação.

Além disso, a SAD benfiquista irá pagar os 3,5 milhões de euros em três parcelas. A proposta terá agradado aos dirigentes do clube 13.º classificado do campeonato argentino, que devem avançar nas próximas horas para a conclusão do processo. O DN sabe que o Colón deverá responder esta quinta-feira à proposta encarnada.

Germán Conti irá assinar contrato válido por cinco temporadas, ou seja, até 2023, e na madrugada de ontem já teve uma espécie de despedida no final do jogo com o River Plate (0-0), tendo sido ovacionado pelos adeptos do Colón. Aos jornalistas, admitiu que o Benfica "seria um grande passo" na sua carreira e aproveitou para agradecer "às pessoas do clube todo o carinho" que lhe têm dado.

