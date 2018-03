Goleada fácil deixa Benfica vivo na luta

Pub

Três golos de Jonas e um de Grimaldo deixaram tudo resolvido na primeira parte. Zivkovic fixou o resultado final em 5-0 aos 81 minutos

Um triunfo mais fácil do que o esperado, permitiu este sábado ao Benfica golear o Marítimo por 5-0, cumprir o objetivo e isolar-se no segundo lugar da I Liga, agora com mais três pontos do que o Sporting e a cinco do líder FC Porto.

A equipa madeirense até entrou bem no jogo, mas o inevitável Jonas marcou o primeiro dos encarnados logo aos 16 minutos. Ainda o Marítimo tentava recompor-se, e já Grimaldo (primeiro golo esta época) aumentava a vantagem, numa equipa que revelava uma enorme eficácia.

Antes do intervalo mais dois golos... e da autoria do suspeito do costume, Jonas, pois claro. O primeiro num remate espetacular de primeira e o segundo de grande penalidade. O final do primeiro tempo chegava com as bancadas em festa, apesar da muita chuva e frio.

Na segunda parte, talvez devido à vantagem, o Benfica abrandou um pouco o ritmo, perante um Marítimo visivelmente abalado com os quatro golos sofridos nos primeiros 45 minutos e que ficou reduzido a dez jogadores aos 55 minutos, devido à expulsão de Gamboa.

O Benfica voltou a crescer, as oportunidades foram-se sucedendo, Jonas esteve muito perto do poker, mas a falta de pontaria foi adiando o quinto, que só surgiu aos 81', um grande golo de Zivkovic, com um remate em jeito de pé direito. Além da goleada, fica o registo do quinto triunfo consecutivo do Benfica neste campeonato e do facto de Jonas ter já atingido os 30 golos na Liga.

Eios os onzes oficiais.

Benfica: Bruno Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Zivkovic; Rafa, Cervi e Jonas.

Marítimo: Charles; Bebeto, Zainadine, Pablo Santos e Rúben Ferreira; Gamboa, Fábio Pacheco e Correa; Ricardo Valente, China e Joel.