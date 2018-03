Pub

Encarnados batem Voltregá e esperam agora por adversário para a final deste domingo

A equipa feminina de hóquei em patins do Benfica apurou-se este sábado para final da Taça Europeia ao bater a atual bicampeã europeia, Voltregá, por 5-4, jogo esse disputado no pavilhão da Luz.

As águias tiveram sempre de correr atrás do resultado e só mesmo quase no final da partida, com pouco mais de dois minutos para jogar, é que chegaram ao 5-4, isto após recuperarem de um 1-3 com que se chegou ao intervalo.

O Benfica fica agora à espera do adversário para o jogo de domingo, que ficará a ser conhecido ainda este sábado depois do embate entre as portuguesas do Stuart Massamá e as espanholas do Gijón.