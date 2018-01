Pub

Talisca e André Carrillo são os mais valorizados. Mas também existe interesse por Bryan Cristante e Dawidowicz

Talisca, André Carrillo, Bryan Cristante e Dawidowicz têm estado em grande plano no Besiktas, Watford, Atalanta e Palermo, respetivamente. Os quatro clubes já manifestaram junto da SAD do Benfica intenção de contratarem em definitivo os quatro jogadores que estão cedidos, mas há outros emblemas interessados. O clube da Luz já faz as contas a estas prováveis vendas e estas transferências deverão passar os 40 milhões de euros no final da temporada.

O brasileiro Talisca é entre todos o que deverá render a maior fatia deste bolo financeiro. A brilhar no Besiktas há duas temporadas, os turcos estão a tentar convencer as águias a baixarem a cláusula de opção, no valor de 25 milhões de euros. A verdade, contudo, é que à Luz ainda na semana passada chegou uma oferta de 30 milhões por parte dos chineses do Changchun Yatai. O brasileiro de 23 anos torce o nariz a esta transferência, mas o Benfica acredita que a sua saída poderá render pelo menos 20 milhões.

Outro atleta que tem estado em destaque naquele que é considerado o campeonato mais espetacular do mundo é André Carrillo, que joga no Watford, da Premier League. Depois de um início intermitente, o peruano começou a entrar nas opções de Marco Silva (despedido este fim de semana) e a direção do clube inglês já manifestou vontade de comprar o passe do sul-americano. A cláusula está fixada nos 15 milhões de euros, números que não assustam o milionário italiano Gino Pozzo, dono do Watford.

Contas feitas, entre Talisca e André Carrillo, poderão entrar pelo menos 35 milhões de euros nos cofres dos encarnados no final da temporada.

A brilhar está também Bryan Cristante. Contratado em 2014, o médio italiano nunca convenceu - nem Jorge Jesus e posteriormente Rui Vitória, seguindo-se empréstimos a Palermo, Pescara e finalmente à Atalanta, onde pegou de estaca esta temporada.

As suas boas atuações levaram-no à seleção italiana e à cobiça de colossos como a Juventus e o Inter de Milão. O Benfica torce agora o nariz à cláusula de opção que colocou no contrato com a Atalanta, apenas no valor de quatro milhões de euros.

Também em Itália quem está a dar cartas é o polaco Dawidowicz. O médio-defensivo está a destacar-se no Palermo, que já fez saber ao clube da Luz estar disposto a pagar 3,5 milhões pelo futebolista de 22 anos.