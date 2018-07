"Benfica deve tentar segurar Jovic... mas não será fácil"

Luka Jovic chegou em 2015, foi bicampeão pelo Benfica, veio rotulado como uma das maiores promessas do futebol sérvio, mas nunca vingou na Luz. No início da época foi cedido até junho de 2019 ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e começou a confirmar o seu valor, com golos importantes. Os alemães têm opção de compra no valor de 12 milhões de euros, mas Lazar Markovic, ex-jogador dos encarnados e amigo de Jovic, aconselha o Benfica a fazer de tudo para tentar segurar o jovem de 20 anos.

"Só precisava de oportunidades. Na Sérvia sabem do seu valor e nunca duvidaram dele. O Benfica fez bem em emprestá-lo, pois tinha grandes avançados, mas agora têm de tentar de tudo para segurá-lo. Mas não será fácil, jogar assim na Bundesliga chama a atenção dos melhores clubes", disse Markovic ao DN, destacando aquilo que Jovic pode dar ao Benfica. "É muito jovem e tem imensas qualidades. Na área basta-lhe pouco espaço para rematar à baliza, é muito rápido e tem muita técnica. Cláusula de 12 milhões? Não é muito alta, em alguns anos valerá muito mais", considerou.

Tal como na Luz, quando chegou a Frankfurt, Jovic não se adaptou imediatamente e foi raras vezes opção no início da temporada. No final de 2017, no entanto, o jovem avançado convenceu finalmente o treinador Niko Kovac, e até à data leva já oito golos marcados. Um deles apontado quarta-feira, de calcanhar ao Schalke, que valeu a presença do Eintracht na final da Taça da Alemanha.

As boas exibições fazem já os responsáveis do emblema alemão pensar na compra do passe do futebolista de 20 anos. "Tem estado a jogar muito bem e dada a sua juventude e margem de progressão, o Eintracht está já em contactos para garantir a sua permanência. Não é um valor muito alto, mas o Eintracht tem algumas dificuldades financeiras. Se conseguirem o apuramento para a Liga Europa [ocupam a sétima posição, com os mesmos pontos do 6.º, último que dá acesso à UEFA] certamente que pagarão esse valor. Já se falou no interesse do Schalke, pelo que será complicado Jovic não permanecer na Bundesliga, a não ser que o Benfica dificulte o negócio", disse ao DN o jornalista alemão Markus Balczuweit.

Jovic nunca convenceu Rui Vitória, o que levou a SAD do Benfica a aceder ao pedido do jovem para rumar a outras paragens. A cláusula de 12 milhões de euros foi um entendimento conseguido entre todas as partes, em que também foram ouvidos os empresários e a família do futebolista, até porque Jovic chegou à Luz a troco de 6,5 milhões e jogou apenas quatro jogos.

Neste momento, o Benfica ainda não tomou uma decisão sobre o futebolista, sendo que a cláusula só se torna obrigatória caso o Eintracht Frankfurt liquide a verba na sua totalidade até final de maio. Contudo, outros pormenores poderão fazer que as águias admitam negociá-lo, como uma possível ausência da Champions.

Cristante mal avaliado?

Perante as recentes exibições de Jovic, ainda mais numa liga com a projeção da alemã, o valor da cláusula parece demasiado baixo. Mas não é caso único. Há outro jogador emprestado pelo Benfica que deverá sair a baixo custo e render milhões ao clube onde joga atualmente. Falamos do italiano Bryan Cristante, que tem brilhado esta temporada na Atalanta.

O médio nunca convenceu na Luz, onde chegou em 2014, e depois de empréstimos a Palermo e Pescara, explodiu na Atalanta esta época, onde já leva 11 golos em 42 jogos. Já foi inclusivamente chamado à seleção italiana e na próxima temporada poderá rumar à... Juventus. A Atalanta pagará os quatro milhões da cláusula ao Benfica e depois poderá vendê-lo à equipa de Turim por 20 milhões.