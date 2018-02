Pub

O Benfica congratulou-se hoje, em comunicado, com a decisão do Tribunal da Relação do Porto, que deu provimento ao recurso que tinham apresentado sobre o chamado 'caso dos emails', que impede a divulgação de mais documentos.

De acordo com as 'águias', a decisão dos juízes desembargadores do tribunal foi unânime e significa que a divulgação de correspondência eletrónica do clube 'encarnado', que vinha a ser feita por parte do diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, no Porto Canal, é impedida.

As 'águias' lembram vários pressupostos da decisão, particularmente as que estão relacionadas com a divulgação de 'emails', e considerou a decisão de primeira instância como "absurda".

Segundo os lisboetas, a prática trouxe "inexoráveis gravosas e lesivas consequências ao bom nome e reputação do Benfica", sendo que esperam que a decisão "clarifique, de uma vez por todas, a gravidade de todos os comportamentos que têm (...) devassado a sua correspondência".

O comunicado termina ao lembrar "a determinação em perseguir todos os que pratiquem condutas idênticas às ora sancionadas, estando absolutamente convicto que a Justiça, embora tardando, não falhará em todos os seus níveis".