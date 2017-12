Pub

Caso não vençam o Basileia, as águias terão o pior registo de sempre das equipas portuguesas na prova. Treinador vai lançar jogadores menos utilizados e deixa aviso a Rafa

Uma derrota ou um empate nesta noite no Estádio da Luz, diante do Basileia, na derradeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, fará do Benfica a pior equipa portuguesa de sempre na maior competição de clubes. Até à data o Sporting de 2000-2001 teve o pior registo, com dois pontos, arrancando os encarnados para a derradeira jornada com zero. Rui Vitória, técnico das águias, está consciente dessas contas, quer vencer o jogo, mas diz que vai rodar a equipa frente aos helvéticos.

"É um jogo diferente do que queríamos, pois queríamos estar a disputar o apuramento. Por isso, vamos aproveitar este jogo para outros objetivos: somar os três pontos e depois possibilitar que alguns jogadores que não têm jogado tanto possam demonstrar que, mesmo mudando algumas peças, as ideias vão lá estar. E estes vão dizer ao treinador que não temos apenas 11 jogadores e que tenho um plantel que pode dar respostas a qualquer momento", começou por dizer o treinador dos encarnados, revelando depois como motiva o grupo de trabalho para um encontro que, na prática, não conta quase para nada - apenas a nível financeiro, pois um triunfo garante 1,5 milhões de euros para os cofres do Benfica.

"Motivo dando outros objetivos que não apenas a questão pontual e de possível apuramento. E temos alguns, como demonstrar que o que fizemos até agora foi fruto das circunstâncias e que temos outro valor. É isso que queremos mostrar às pessoas", referiu Vitória.

Durante a conferência de imprensa, o treinador dos encarnados foi também confrontado com a imagem que poderá ter dado aos adeptos fruto de uma Liga dos Campeões sem qualquer ponto até ao momento. Rui Vitória, contudo, não se mostrou preocupado. "Temos muita coisa a ganhar, por mais triste que eu esteja. Já não mexemos no passado, mexemos sim no futuro. Vamos ganhar mais vezes, temos competições para vencer, não estou preocupado com o que os adeptos possam pensar sobre mim após esta eliminação", disse.

É ponto assente que Rui Vitória vai mudar o seu habitual onze. Ontem, por exemplo, o jovem João Carvalho, que ainda só jogou na Taça, foi o escolhido para falar à imprensa, o que poderá indicar que será um dos escolhidos. Mas outro nome saltou para a conferência de imprensa - o de Rafa. Rui Vitória elogiou-o, mas também deu recados. "Temos um lote de jogadores muito equilibrado, nomeadamente nas alas, onde joga o Rafa. Tenho de ser equilibrado e justo e os que vão para dentro de campo são os que me mostraram em algum momento que reuniam as melhores condições. Se aqui ou ali o Rafa não entrou foi porque entendi que não estavam reunidas essas condições. Não olho para o valor que custou [quase 17 milhões de euros]. Temos jogadores com distintas qualidades nas alas. Não houve oportunidade de ele se cimentar, há trabalho a fazer e ele tem de aproveitar as oportunidades", confessou o treinador, que não vê o Benfica como favorito: "Temos potencialidade para fazer mais, mas o Basileia foi mais esperto e teve mais felicidade do que nós. Eles estão à nossa frente e normalmente os favoritos estão à frente."

Zagreb será sempre pior

João Carvalho também falou em conferência de imprensa e revelou-se preparado para assumir um lugar no onze, mesmo não tendo jogado muito até ao momento. "Vou estar bem, sei que posso estar bem. Se as pessoas entenderem que posso ajudar, tenho muito futebol para dar", referiu.

O Benfica ainda não pontuou nas cinco jornadas já realizadas e, mesmo que não o consiga fazer nesta noite, há registos piores na Europa. Em termos de pontos, há 18 equipas que não fizeram nenhum, mas o Dínamo de Zagreb, da Croácia, já somou duas edições da Champions sem qualquer ponto averbado, e na temporada passada, além desse registo, também não marcou qualquer golo na prova. Neste capítulo, o Benfica não está em branco - apontou um golo até agora.