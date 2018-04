Pub

Em causa estão publicações no Facebook por parte de Fernando Saúl que os encarnados consideram ser de incitamento ao ódio e ao uso de violência

A SAD do Benfica anunciou esta segunda-feira a apresentação de participações disciplinares contra Fernando Saúl, o oficial de ligação aos adeptos do FC Porto e speaker do Estádio do Dragão, que na sua página de Facebook atacou o Benfica após o jogo de Setúbal.

"Eles andam a roubar e não têm medo por enquanto um não for preso isto não acaba... Podem roubar tudo mas não nos roubam a honra ganhar assim é nojento e porco só neste país terceiro mundista de vão de escada onde se vive um centralismo bacoco coisas destas acontecem... Não vai a bem um dia vai ter que ser a mal pelo bem da verdade e da justiça divina", escreveu Saúl.

Os encarnados vão enviar participações para o Conselho de Disciplina e para o Instituto Português do Desporto e Juventude contra a SAD do FC Porto e o próprio Fernando Saúl, enquanto agente desportivo, alegando que tais declarações se tratam de "injúrias" e uma forma de "incitar ao ódio e uso da violência".

Eis o comunicado na íntegra:

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD irá apresentar participações disciplinares junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e queixas no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) contra a Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD e o seu agente desportivo, Oficial de Ligação aos Adeptos, Fernando Saúl.

Estas queixas serão apresentadas na sequência das graves declarações proferidas em três publicações injuriosas no Facebook de Fernando Saúl após o final do jogo entre o Vitória Futebol Clube e o Sport Lisboa e Benfica, com a agravante de incitar - de uma forma totalmente irresponsável - ao ódio e uso da violência quando de forma expressa refere: "Não vai a bem um dia vai ter que ser a mal..."

Acresce que estas declarações são ainda mais inaceitáveis e inapropriadas vindas de quem tem a responsabilidade e as funções de participar nas reuniões conjuntas de organização de jogos."