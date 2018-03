Pub

Em comunicado, os encarnados revelam ainda as iniciativas judiciais e extrajudiciais que interpôs com vista à salvaguarda do bom-nome e reputação

A SAD do Benfica anunciou esta quarta-feira, em comunicado, que estão em fase de conclusão "mais de uma dezena de novos processos" que têm como visados "aqueles que a coberto do anonimato e de forma sistemática e impune têm publicitado em o teor de informação privada e confidencial" do Benfica.

Nessa mesma nota, revela ainda que no âmbito do caso dos emails "formalizou diversas iniciativas judiciais e extrajudiciais com vista à salvaguarda do seu bom-nome e reputação", mais concretamente 12 queixas-crime, quatro exposições/requerimentos dirigidos à Procuradoria Geral da República e diversos procedimentos judiciais e extrajudiciais, além de cinco queixas e exposições a diversas entidades.

Eis o comunicado na íntegra:

"A Sport Lisboa e Benfica SAD informa que desde o início do processo de divulgação e manipulação ilícitas da sua informação privada e confidencial, até à presente data, formalizou diversas iniciativas judiciais e extrajudiciais com vista à salvaguarda do seu bom-nome e reputação, nomeadamente:

12 QUEIXAS-CRIME

1 Queixa-crime por acesso ilegítimo contra pessoas incertas

2 Queixas-crime por violação e divulgação de correspondência privada

8 Queixas-crime por ofensa a pessoa coletiva

1 Queixa-crime por violação do segredo de justiça contra pessoas incertas

4 Exposições/Requerimentos dirigidos à Procuradora-Geral da República e diversos procedimentos JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

1 Procedimento Cautelar Cível

15 Interpelações por e-mail

4 Notificações judiciais avulsas

Notificação extrajudicial a todas as pessoas singulares e entidades que procederam à descarga de dados obtidos através de furto e violação da correspondência privada

5 QUEIXAS E EXPOSIÇÕES A DIVERSAS ENTIDADES

Exposição a todos os membros do Conselho Superior do Ministério Público

3 Queixas dirigidas à ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social

Exposição dirigida à Comissão Nacional de Proteção de Dados

Estão neste momento em conclusão mais de uma dezena de novos processos que visam aqueles que, a coberto do anonimato e de forma sistemática e impune, têm publicitado o teor de informação privada e confidencial do Sport Lisboa e Benfica, ao mesmo tempo que divulgam publicamente documentos de investigação que se encontram em segredo de justiça, numa coincidência particularmente complexa e de enorme gravidade num Estado de Direito.

A Sport Lisboa e Benfica SAD lamenta de forma veemente as sistemáticas violações do segredo de justiça, evidenciadas pela reiterada divulgação pública de diversas diligências de investigação e de factos e informações que só poderiam ser do conhecimento das entidades responsáveis pela investigação criminal."