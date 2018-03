Pub

Treinador dos encarnados confiante para a partida com o Marítimo

Rui Vitória está satisfeito com o rendimento do Benfica nas últimas jornadas. Ainda assim, o técnico dos encarnados não quis confirmar que este é o melhor momento das águias na presente temporada.

"São várias as jornadas em que me fizeram essa pergunta. É um momento que estamos a viver e construímos esta forma de jogar. Tivemos bons momentos nos últimos quatro jogos, mas isso não nos dá garantias de nada. Há um novo desafio, com trabalho e dificuldades pela frente. As equipas ganham e são colocadas num pedestal, perdem e 'ai Jesus'. Em Portugal é assim mas não pensamos dessa forma. Vamos para ganhar e vamos fazer tudo para isso", disse o treinador, perspetivando dificuldades para o confronto deste sábado com o Marítimo na Luz.

"Vamos encontrar um adversário difícil e muito eficaz. Em termos defensivos são muito rigorosos, têm jogadores de valor e um bom treinador. Ainda asim, o que queremos é vencer, até porque vamos jogar em casa com 60 mil pessoas nas bancadas. Vamos entrar com muita determinação em mais uma final e à espera de uma equipa rigorosa defensivamente e a tentar aproveitar os contra-ataques", salientou o treinador, não se mostrando preocupado com o clássico desta sexta-feira entre FC Porto e Sporting: "Não estou muito preocupado com o clássico, para nós o jogo da jornada é o Benfica-Marítimo. Não vale a pena sofrer por antecipação.".

O treinador falou ainda sobre a lesão de Salvio, mostrando-se esperançado numa recuperação mais rápida do que a prevista."Vejo o Salvio com um sorriso nos lábios, ainda que não possa estar integrado connosco. Está alegre e bem disposto. Estou convicto que vai estar recuperado mais cedo do que o expectável", confessou.