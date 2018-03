André Horta rende quase seis milhões

Pub

Médio português ruma ao Los Angeles FC da MLS

O médio André Horta, que o Benfica emprestou ao Sp.Braga até final da temporada, vai mesmo rumar à MLS, campeonato norte-americano, no próximo mês de junho, rendendo aos encarnados cerca de seis milhões de euros.

O jogador de 21 anos já terá assinado mesmo contrato com os Los Angeles FC, da Califórnia, clube que já tentara a sua contratação no início do ano. Nessa altura, contudo, o Sp.Braga não aceitou prescindir dos préstimos do internacional sub-21 por Portugal.

O Benfica, contudo, continuou a negociar com o clube de Los Angeles e agora, finalmente, todas as partes chegaram a um entendimento, que fará com que as águias recebam cerca de seis milhões de euros. O jogador, esse, tem à sua espera um salário anual na ordem dos 800 mil euros.