Anders Andersson: "Rakip será uma boa aposta para o futuro"

Lisboa, 04/01/2018 - Chegada ao aeroporto Humberto Delgado, do médio sueco Erdal Rakip, proveniente do Malmo, que supostamente irá assinar pelo SL Benfica. (Filipe Amorim / Global Imagens)

Médio sueco que jogou na Luz fala sobre o novo reforço dos encarnados. Apesar dos elogios ao internacional sub-21 nórdico, pede calma pois "o Benfica é uma realidade diferente"

Anders Andersson, médio sueco que representou o Benfica entre 2001 e 2004, conhece bem Erdal Rakip, jogador de 21 anos que já está em Lisboa para reforçar os encarnados e que chega proveniente do Malmö. Em declarações ao DN, assume que não esperava que o internacional sub-21 sueco chegasse tão cedo a um clube tão grande, mas aponta-lhe um futuro risonho.

"Fiquei um pouco surpreendido com a transferência dele para o Benfica, até porque só foi titular no Malmö na última época e nunca foi internacional A. Mas certamente que o Benfica o observou muitas vezes e tem a ideia de que ele poderá ser importante, talvez não para já, mas para daqui a alguns anos. Será uma boa aposta para o futuro", começou por referir.

O antigo futebolista, contudo, deixa grandes elogios a Rakip. "Eu vivo em Malmö e conheço-o bem. É um médio de muito trabalho, que corre muito e que se sente confortável com a bola nos pés. E tem uma característica muito importante para quem joga na posição 8: uma grande facilidade em chegar à área, algo que ganhou nos últimos tempos", sublinhou, lembrando os golos que marcou no último campeonato sueco (oito). Andersson avisa, no entanto, que "não é um jogador para fazer muitos passes, preferindo correr com a bola nos pés".

O antigo médio dos encarnados destaca ainda "a postura muito humilde de Rakip, que está sempre a querer aprender e trabalha muito para ser cada vez melhor jogador, seguindo os conselhos dos jogadores mais experientes". E tem a expectativa de que o internacional sub-21 continue a excelente tradição de jogadores suecos no Benfica, cujo primeiro representante foi Glenn Stromberg, seguindo-se nomes como Thern, Magnusson, Schwarz ou Lindelöf, que tiveram enorme sucesso, entre o enorme flop que foi Martin Pringle.

"Acho que ele tem potencialidade para isso, pois evoluiu muito na última época. Se pode ser já titular? É preciso irmos com calma e tenho a certeza de que o Benfica pensou nele essencialmente como aposta de futuro. Por outro lado, não nos podemos esquecer de que o campeonato sueco terminou em novembro e por isso ele está há muito tempo sem competir. Primeiro vai ter de ganhar ritmo e depois logo se verá se está em condições de lutar por um lugar na equipa", avisa.

Anders Andersson adverte o jovem compatriota para a diferente realidade que vai encontrar na Luz: "Não me parece que o principal problema seja o número de adeptos que vai encontrar no estádio. É certo que na Luz vai jogar perante 50 mil espectadores ou mais, mas o Malmö tem um público muito bom, normalmente com assistências de 20 mil pessoas. O maior problema, quanto a mim, poderá ser a pressão de ganhar, pois o Benfica é um dos melhores clubes do mundo, em que não se perdoam muitos resultados negativos."

Ainda assim, a experiência ganha nos últimos tempos poderá beneficiar o reforço dos encarnados. "O Malmö esteve na Liga dos Campeões por duas vezes e isso foi um bom treino para a realidade que irá encontrar. Por outro lado, já jogava num clube habituado a ganhar, pois o Malmö foi quatro vezes campeão sueco nas últimas cinco épocas. Volto no entanto a lembrar que a realidade do Benfica é completamente diferente, com um nível de exigência muito superior", aponta.

A concluir, Andersson fez questão de deixar uma palavra aos adeptos do Benfica: "Nem imaginam o orgulho que eu tive em representar a vossa camisola. Vou sempre todos os anos a Lisboa e faço questão de ir ao Estádio da Luz. Fui mesmo muito feliz no Benfica e quero agradecer o apoio que sempre deram à equipa."