Alusão ao Apito Dourado vale castigo a José Eduardo Moniz

José Eduardo Moniz, administrador da SAD e vice-presidente do Benfica, foi nesta quarta-feira castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com 45 dias de suspensão.



O dirigente encarnado fez aos microfones da Rádio Renascença declarações críticas para com as arbitragens do Tondela-Sporting e do Estoril-FC Porto: "Nem no tempo do Apito Dourado existe memória de uma semana tão negativa e com decisões tão escandalosas com reflexos diretos nos resultados como esta semana."



Refira-se que esta decisão não tem qualquer reflexos pois José Eduardo Moniz não costuma constar do boletim de jogo.