Águias respondem a Sérgio Conceição e defendem Rui Vitória

Benfica ripostou ao treinador portista na conta de Twitter reservada à imprensa. Conceição tinha comparado o homólogo dos encarnados a um boneco do filho

"Uns são treinadores campeões, dentro e fora de campo, pela humildade. Outros perdem sempre deslumbrados pela sua vaidade", pode ler-se na mensagem publicada pelo Benfica na conta de Twitter reservada à imprensa, defendendo Rui Vitória e respondendo a Sérgio Conceição.

Recorde-se que, na véspera, o técnico portista tinha comparado o homólogo a um boneco do filho. "Faz-me lembrar um boneco que o meu filho tem em casa que não tem expressão mas depois tem um botão para agressivo, carrega-se para ser agressivo e ele cerra os punhos. Depois carrega-se no botão para entrar em modo padre e ele mete as mãos assim [como se estivesse a rezar]. Eu não sou desses, que são comandados e têm botões para se comportarem de diferentes maneiras e passarem diferentes mensagens em frente à comunicação social", atirou, em conferência de imprensa após o triunfo sobre o V. Guimarães.