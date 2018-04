Pub

Comunicado da SAD encarnada à CMVM

Era uma promessa de Luís Filipe Vieira e fica agora concretizada, segundo informou o Benfica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).. A SAD encarnada reduziu 97,3 milhões de euros ao passivo, liquidando o valor em dívida do Project Finance (40,3 milhões) junto do Novo Banco e do Millenium e também a 2.ª emissão de Papel Comercial junto do Novo Banco (57 milhões).

