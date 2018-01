Águias não esquecem penáltis do dérbi

Pub

Rui Vitória voltou a criticar protocolo do VAR e respondeu a Sérgio Conceição: "Disse uma vez "deixem os árbitros em paz""

Se horas antes Sérgio Conceição tinha criticado a "incoerência" de Rui Vitória por ter falado de arbitragem no final do dérbi com o Sporting mas se ter recusado a fazê-lo após o clássico com o FC Porto (ver peça ao lado), o treinador do Benfica não deixou o homólogo sem resposta. "Também já o Sérgio Conceição disse uma vez "deixem os árbitros em paz"", atirou ontem, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo desta tarde (16.00) no terreno do Moreirense, dominada pelas decisões polémicas de Hugo Miguel no jogo de quarta-feira frente aos leões.

"Isto é como tudo. Se os árbitros tiverem de ir ao monitor, que o façam. Não há problema por isso, mas tiremos todos essas dúvidas. Nestes lances e noutros do campeonato, não me parece que tenham sido esgotadas todas as possibilidades para que a decisão tenha sido uma certeza", afirmou, voltando a frisar a importância de os árbitros consultarem as imagens televisivas antes de tomarem a decisão final: "O grande problema que existe no VAR é simples: eu sou árbitro, há um lance rápido de decisão. Eu digo que aquilo até me parece penálti mas deixo correr porque tenho uma pessoa lá em cima a ver, que tem um protocolo para cumprir. O que acontece é que o árbitro tem dúvidas e ficamos nessa zona cinzenta. A decisão dos jogos tem de ser dos árbitros, mas em consciência total. Se calhar, se o Hugo Miguel visse os lances na televisão tinha marcado um ou dois penáltis, no mínimo. A ideia que fica é que foi o VAR que acaba por dizer "não é penálti". Mas digo aqui na Luz, como noutro estádio qualquer. Os árbitros acabam por ter esta proteção de ter um colega que está lá em cima e decide."

Um dos lances que Rui Vitória voltou a abordar foi a alegada mão na bola de Fábio Coentrão na área do Sporting, ainda durante a primeira parte. "Há árbitros que até pelo conhecimento que têm percebem se o lance é ou não falta. Aquela bola na cara do Coentrão, não ficava o símbolo da Nike na cara ou o jogador não ficava dois minutos no chão? Àquela velocidade não estava a disputar o lance a seguir, ninguém fica em pé num lance daqueles. Pela intuição a gente percebe "houve ali uma mão". Quem quiser ser pouco inteligente olhe isto só pelo Benfica", vincou, incisivo.

Visita agradável para encarnados

Nos sete jogos anteriores para o campeonato no terreno do Moreirense, o Benfica venceu sempre. Curiosamente, os dois únicos empates entre as duas equipas na I Liga foram na Luz, em 2002-03 e 2003-04 (ambos por 1-1).

O encontro de hoje, que pode continuar ou quebrar a tradição, é para o técnico encarnado "mais um jogo de campeonato, mais uma das 18 batalhas que faltam para terminar esta longa maratona." "Vamos ter um jogo complicado, contra uma equipa que tem vindo a melhorar com o novo treinador. Ao receber o Benfica, quer mostrar qualidade, mas é muito natural que tenham a noção clara de contra quem vão jogar. Vamos com muita ambição. Queremos ganhar", rematou.