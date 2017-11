Águias dizem que vão revelar nomes do "novo Apito Dourado"

Pub

Segundo comunicado publicado no site do Benfica, o clube da Luz vai iniciar esta segunda-feira, no programa Chama Imensa, da BTV, revelações sobre alegado esquema que o "FC Porto montou".

"O Sport Lisboa e Benfica inicia amanhã [segunda-feira], no programa Chama Imensa, da BTV, que tem transmissão semanal às segundas-feiras pelas 18.00 - e é repetido pelas 22.00 -, a divulgação pública e denúncia de quem lidera as reuniões, os nomes e quem é quem na estrutura que o FC Porto montou para a coação e controlo das entidades desportivas, no sector da arbitragem e noutros sectores", pode ler-se no comunicado.

O clube lisboeta anunciou também que "toda a informação que será divulgada já é do conhecimento de diferentes entidades de investigação judicial" e "será apresentada ao longo de várias semanas". "Levantaremos questões para serem esclarecidas, também sobre como estão diferentes processos que neste momento decorrem em diversas instâncias, como por exemplo o da invasão do centro de treinos dos árbitros, na Maia", escreveu o emblema da Luz.

"Será também criada uma linha, a divulgar amanhã, dia 20 de novembro, para que o público nos faça chegar mais informação sobre ameaças, coação e intimidação exercidas sobre diferentes agentes desportivos, com especial realce para árbitros e seus familiares", acrescentou.