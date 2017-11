Águias desmentem manipulação de imagens

Pub

FC Porto tinha acusado o clube encarnado de alterar imagens num lance que envolveu Danilo, médio dos dragões, contra o Desportivo das Aves.

O Benfica desmentiu esta segunda-feira à noite qualquer manipulação de imagens num vídeo de um lance de Danilo, jogador do FC Porto, diante do Desportivo das Aves. Os encarnados haviam colocado esse mesmo vídeo na sua conta de twitter, o que levou o FC Porto, concretamente o seu diretor de comunicação, de acusar os encarnados de manipulação de imagens.

Refira-se que o referido lance é uma jogada em que Danilo cai na área e os dragões ficaram a queixar-se de uma grande penalidade no último minuto, quando o jogo estava empatado.

Esta segunda-feira, porém, as águias, novamente através do twitter, negaram qualquer manipulação.

"O SL Benfica reafirma que não efectuou nenhuma manipulação da gravação difundida. Feita uma perícia interna a única ocorrência que pode explicar alguma discrepância tem a ver com a fonte de onde foi obtida a gravação. Ninguém do SL Benfica manipulou ou adulterou a montagemdas imagens. Realçamos que aquele ângulo permitiu ter a mesma avaliação que o vasto conjunto de imagens do VAR. Mais informa que quem de forma taxativa acusa o SL Benfica de ter manipulado as imagens terá oportunidade de responder a essa acusação em processo-crime", lia-se na conta de twitter.