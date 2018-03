Águias avançam com processo contra blogues

Pub

Em causa alegada violação de segredo de justiça

O Benfica vai avançar com mais uma queixa-crime, desta feita contra os blogues Mister do Café e Mercado de Benfica, de acordo com o revelado na BTV.

De acordo com os encarnados, estes blogues terão violado o segredo de justiça, sendo que o blogue Mercado de Benfica ainda na semana passada tornou público o despacho da operação e-Toupeira, que levou à detenção de Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica.