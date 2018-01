Águias apontam o dedo a assessor para a arbitragem do Sporting

Pub

Hernâni Fernandes foi ex-assistente de Hugo Miguel, árbitro que dirigiu o dérbi e recebeu duras críticas dos encarnados

O Benfica ironizou esta sexta-feira com a escolha do Sporting para assessor para a arbitragem, concretamente o ex-árbitro Hernâni Fernandes, que fez parte da equipa de Hugo Miguel, o escolhido para dirigir o dérbi de quarta-feira (1-1) e que sofreu duras críticas por parte dos encarnados.

"Hernâni Fernandes atual quadro do SCP, ex-assistente de Hugo Miguel (com quem terá longa amizade), ex observador, atualmente sob investigação do ministério público por ameaças e coação a árbitros, poderá explicar o fenómeno sobrenatural de se errar tantas vezes para o mesmo lado", lia-se no Twitter para a imprensa dos encarnados.