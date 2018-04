Pub

A ave não tinha finalizado o voo antes da partida deste sábado

Foi um momento insólito. A mascote do Benfica, a águia Vitória, começou o seu voo habitual no Estádio da Luz, no passado sábado, antes da partida contra o V. Guimarães, mas não chegou a aterrar no relvado, como é habitual. O clube encarnado já anunciou o regresso da mascote: afinal a águia fugiu, mas não por muito tempo.

O Benfica comunicou o regresso da ave no Instagram oficial do clube, com uma imagem da águia e a legenda: "Adivinhem quem voltou".

Veja o vídeo da "fuga" da águia Vitória: