"Agora é importante demonstrar muita confiança, como em 2014"

Pub

Artur Moraes fazia parte do plantel há três anos quando os encarnados também foram afastados muito cedo das competições europeias. E explica como superar este momento

A última vez que o Benfica foi afastado das competições europeias tão precocemente aconteceu na temporada 2014-2015, a última de Jorge Jesus na Luz. Tal como agora, as águias terminaram no último lugar da fase de grupos da Liga dos Campeões, atrás de Mónaco, B. Leverkusen e Zenit, com cinco pontos. Nessa temporada, porém, o Benfica acabou por ganhar o campeonato e a Taça da Liga. Artur Moraes, agora na Chapecoense, era um dos jogadores do plantel e ao DN explicou como se ultrapassa uma eliminação precoce da UEFA e se luta por outros objetivos.

Na altura, em 2014, quando o Benfica foi eliminado das competições europeias era líder do campeonato, com mais três pontos do que o FC Porto, e logo na ronda seguinte do campeonato defrontou os azuis e brancos. A pressão era grande, mas os encarnados acabaram por vencer por 2-0 e dilataram a vantagem na Liga. E é este o primeiro conselho que o guardião brasileiro deixa: olhar com confiança para o que resta da Liga.

"Claro que foi complicado para o grupo, que tinha feito boas campanhas nas provas europeias nos últimos anos. Mas revelámos que o grupo era forte e é isso que o Benfica tem de fazer. O campeonato é sempre a competição mais importante para o Benfica e agora o foco fica só nessa prova, além das Taças. É claro que preferiam estar na Champions, mas infelizmente não foi possível, agora é importante demonstrar confiança, como em 2014. Não se pode deitar um trabalho de tantos anos ao chão apenas por uma campanha menos feliz na Champions", disse o brasileiro de 37 anos, destacando o papel que Luisão poderá ter.

"Ele é um líder, consegue sempre levantar o grupo, por isso está lá há tantos anos. É um grande capitão, que ajuda todos e em quem os treinadores confiam. De certeza que será importante e já estará a sê--lo neste momento. Importante é o grupo permanecer unido e sei que dentro do balneário do Benfica há sempre união. Será uma grande ajuda para o corpo técnico de Rui Vitória, mas ele sabe disso mais que todos", assinalou o guarda-redes, esperançado num resto de temporada positivo.

"O Benfica tem dominado o futebol português e é normal que tenha períodos menos positivos. Tem sido assim e felizmente conseguem dar a volta e acredito que isso vá acontecer mais uma vez."

"Obrigatório" vencer Basileia

Vencer na última ronda da Liga dos Campeões é a derradeira oportunidade que os encarnados terão para encaixar mais algum dinheiro -1,5 milhões de euros, o prémio que a UEFA paga por vitória. Esta será a única verba que o Benfica poderá juntar ao bolo de 12,6 milhões da presença na fase de grupos, pois perdeu todos os outros cinco embates até ao momento. Depois, caso não batam os suíços, tornam-se o clube português com pior registo na mais importante prova mundial de clubes.

O pior registo até ao momento, desde a fase de grupos da temporada 1992-1993, pertence ao Sporting, que só conquistou dois pontos em seis partidas, concretamente com dois empates. Ou seja, um empate ou uma derrota do Benfica com o Basileia tornará a equipa de Rui Vitória como aquela com a pior campanha de sempre do futebol português na Liga milionária.

Caso os encarnados consigam um triunfo diante dos suíços (na primeira mão foram goleados por 5-0), terminarão com três pontos, registo alcançado pelo Sp. Braga em 2012-2013 e também pelo Sporting na última temporada.